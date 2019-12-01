Футбол
Sport24.ruУ экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь. Как сообщает Mirror со ссылкой на официальное заявление, дочка 26-летнего конголезского футболиста умерла в пятницу вечером от тяжелой инфекции.
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