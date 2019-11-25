Общество

Российская газетаРоссийская газетаУ экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Комментировать248
с чего всё началось

Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.
ТАСС10:55

Подробнее о событии

Бывший глава Марий Эл отдал часы, вино и посуду

Коммерсантъ17:43

Суд изъял у экс-главы Марий Эл 122 объекта недвижимости и 950 предметов роскоши

ТАСС13:41

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Известия11:27

Суд взыскал с экс-главы Марий Эл 120 объектов недвижимости и 16 машин

РИА Новости12:27

Суд отдал государству имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд руб

Интерфакс12:22

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его супруги

RT на русском11:29

Суд разрешил изъять имущество экс-главы Марий Эл на ₽2,2 млрд

РБК12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Общество

Первое судно-краболов заложили на «Восточной верфи» во Владивостоке

ТАСС 22:28
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета 21:47
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Авто

Toyota анонсировала старт продаж нового минивэна GranAce

Новый минивэн GranAce японского автопроизводителя Toyota будет доступен для покупки в середине декабря 2019 года.
Car.ru 01:28
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Avia.pro 07:50
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru 17:28
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости 20:29
Происшествия

В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
ТАСС 22:42
Политика

Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

По данным китайского ведомства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы устранения основных озабоченностей двух государств, а также достигли договоренности поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.
РБК 22:49
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Энергетика

Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

ФАН 08:55
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ 08:52
Экономика

Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Французский бренд Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) заявил, что смог прийти к соглашению с американской ювелирной маркой Tiffany & Co. Цена сделки составила $16,2 млрд, говорится на сайте LVMH.
Газета.Ru 03:20
Политика

Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Авто

Новый Chery Tiggo 7 представили в Китае

На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.
Daily-Motor.Ru 23 ноября в 23:33
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Газета.Ru 17:15
Политика

Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны

Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Lenta.ru 21:14
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru 22:41
Общество

Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck

В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
3DNews 07:33
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru 20:38
Армия и оружие

Минобороны РФ обвинило «Белые каски» в подготовке провокаций в Сирии

Неправительственная организация Сирии «Белые каски» вместе с боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) планируют провокации с применением химоружия в идлибской зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Коммерсантъ 22:54
Игры

Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII

Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Игромания.ру 11:44
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости 12:17
Общество

Хабаровский край создаст залоговый фонд для помощи заводу «Амурсталь»

Власти Хабаровского края создадут залоговый фонд для помощи металлургическому заводу группы компаний "Торэкс" "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре, которому банки приостановили финансирование после проведенных там обысков.
ТАСС 22:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Игоревич Маркелов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Президент Республики Марий Эл с 17 января 2001 по 1 июня 2011. Глава Республики Марий Эл с 1 июня 2011 по 6 апреля 2017. Член Государственного совета Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное