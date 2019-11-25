Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.

с чего всё началось

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Спорт Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу В свете рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, Россия может не только лишиться возможности провести финал Лиги чемпионов, но и пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.

Политика Лавров рассказал о фразе, которая стала советским мемом в ООН В честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о его фразе, ставшей мемом в советские годы в кругах ООН.

Авто Новый седан Kia Optima рассекречен полностью Отличить новую модификацию от предшествующего поколения можно по дизайну решетки радиатора, в которую вмонтирована стильная головная оптика.

Политика Назначен новый глава Российского экологического оператора Новым руководителем Российского экологического оператора (РЭО) стал бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень.

Политика Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.

Религия Работа подворья Александрийского Патриархата в Москве приостановлена По словам отца Игоря, окончательное решение о перспективах работы Александрийского подворья предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого намечено на конец декабря.