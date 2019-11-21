Происшествия

ГЛАС.RUГЛАС.RUУ экс-игрока «Малаги» конфисковали тонну гашиша

Коке был арестован вместе с группой лиц, состоявшей из 20 человек, которые проходили по делу о незаконном обороте наркотических веществ. По результатам данной проверки была найдена и изъята тонна гашиша.
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Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

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Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

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Коке арестован. Он был одним из главарей наркопреступников

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Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

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Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Спорт-Экспрессвчера в 15:29

Бывший игрок «Малаги» арестован в Испании. У него конфисковали тонну наркотиков

Sportbox.RUвчера в 15:20
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