Коронавирус
КоммерсантъУ экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман получил положительный тест на коронавирус COVID-19.
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Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-младший показал три поколения своей семьи
Известный певец и музыкант Владимир Пресняков очень любит свою семью. Он часто делится фотографиями с любимыми родственниками в Instagram.
Летидор вчера в 04:10
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами
Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
REGNUM 08:45
Армия и оружие
Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией
Рамблер вчера в 10:34
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Фигурное катание
Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко
Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем вчера в 15:06
Единоборства
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru вчера в 01:39
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Технологии
Компания TSMC ускоряет освоение производства технологий 2-нм
Компания TSMC работает для более быстрого освоения производства в соответствии с технологией 2-нм.
Дни24 09:09
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
Коммерсантъ 04:33
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Футбол
«Рубин» и «Крылья Советов» провели матч без согласия властей
Казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов" провели товарищеский матч в столице Татарстана, сообщает "Татар-информ".
Газета.Ru 09:24
Футбол
Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне
Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Политика
В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге»
Россия никогда не уклонялась от ответственности, однако в ситуации с малайзийским «Боингом» нет никаких доказательств, — говорил ранее Владимир Путин.
Эхо Москвы 01:32
Происшествия
В Сиэтле водитель въехал в толпу протестующих и открыл огонь
В американском Сиэтле как минимум один человек пострадал после того, как мужчина въехал на автомобиле в толпу протестующих и открыл огонь, пишет Seattle Times.
Rambler News Service 02:16
Общество
Москва поэтапно снимает ограничения по коронавирусу
Столица постепенно снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 07:53