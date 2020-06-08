Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман получил положительный тест на коронавирус COVID-19.
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Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что заболел коронавирусом

Эхо Москвы08:31

У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердили коронавирус

ТАСС06:28

Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Интерфакс06:28

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

РИА Новости06:22

Заперся в библиотеке с котиком: Евгений Ройзман заболел коронавирусом

КП - Екатеринбург05:59

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом

Znak.com05:53

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом

Весьма05:49
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
1,4K
Общество

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

ТАСС 01:03
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
7
Общество

Онищенко напомнил о вреде антисептиков

Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
33
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков-младший показал три поколения своей семьи

Известный певец и музыкант Владимир Пресняков очень любит свою семью. Он часто делится фотографиями с любимыми родственниками в Instagram.
Летидор вчера в 04:10
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Общество

Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами

Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
REGNUM 08:45
Армия и оружие

Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией

Рамблер вчера в 10:34
Экономика

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
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Фигурное катание

Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко

Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем вчера в 15:06
Общество

Новое общественное пространство откроют в центре Петербурга

DP.RU 08:01
Единоборства

Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru вчера в 01:39
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
1,4K
Технологии

Компания TSMC ускоряет освоение производства технологий 2-нм

Компания TSMC работает для более быстрого освоения производства в соответствии с технологией 2-нм.
Дни24 09:09
2
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
61
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
97
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
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Путешествия

Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
Коммерсантъ 04:33
51
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Футбол

«Рубин» и «Крылья Советов» провели матч без согласия властей

Казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов" провели товарищеский матч в столице Татарстана, сообщает "Татар-информ".
Газета.Ru 09:24
Футбол

Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне

Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Политика

В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге»

Россия никогда не уклонялась от ответственности, однако в ситуации с малайзийским «Боингом» нет никаких доказательств, — говорил ранее Владимир Путин.
Эхо Москвы 01:32
Происшествия

В Сиэтле водитель въехал в толпу протестующих и открыл огонь

В американском Сиэтле как минимум один человек пострадал после того, как мужчина въехал на автомобиле в толпу протестующих и открыл огонь, пишет Seattle Times.
Rambler News Service 02:16
87
Общество

Москва поэтапно снимает ограничения по коронавирусу

Столица постепенно снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 07:53
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Евгений Ройзман
Российский политик
Российский политик. Глава Екатеринбурга - председатель Екатеринбургской городской думы. В 2003-2007 гг. - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва.
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