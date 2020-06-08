Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман получил положительный тест на коронавирус COVID-19.
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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана увезли в больницу

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заболел коронавирусом

Весьма05:49
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

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СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе

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В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

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Диета белых акул стала сюрпризом для биологов

Остальную часть содержимого желудков авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, точно идентифицировать не смогли, но говорят, что кальмары, каракатицы, крупные морские млекопитающие, а также собственные сородичи редко становятся добычей молодых белых акул.
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Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

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Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

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Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
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Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
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«Рубин» и «Крылья Советов» провели матч в тайне от властей

Казанский футбольный клуб «Рубин» и самарские «Крылья Советов» провели товарищеский матч без разрешения властей.
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В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Елена Шувалова исключена из КПРФ

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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
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В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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Евгений Ройзман
Российский политик
Российский политик. Глава Екатеринбурга - председатель Екатеринбургской городской думы. В 2003-2007 гг. - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва.
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