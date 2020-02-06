Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаУ эвакуированных из Китая россиян симптомы коронавируса не проявились

В тюменском санатории на двухнедельном карантине находятся 144 человека. У россиян, которых накануне эвакуировали самолетами ВКС из Уханя в Тюмень, симптомы коронавируса не проявились. В оперативном штабе сообщили, что все они чувствуют себя нормально.
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Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

РИА Новости06:40

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