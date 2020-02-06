Общество
ТК ЗвездаУ эвакуированных из Китая россиян симптомы коронавируса не проявились
В тюменском санатории на двухнедельном карантине находятся 144 человека. У россиян, которых накануне эвакуировали самолетами ВКС из Уханя в Тюмень, симптомы коронавируса не проявились. В оперативном штабе сообщили, что все они чувствуют себя нормально.
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Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Экономика
Автомобильный рынок в России упадет
В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.
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Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара
Татьяна Бочарова отмечает, что переизбыток сахара приводит к вымыванию витаминов группы B (что чревато депрессией и плохим настроением) и кальция.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Общество
США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной
Минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, об этом заявили в белорусском министерстве экономики.
Шоу-бизнес
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Пользователей Android предупредили о 24 опасных приложениях
Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
Авто
УАЗ представил экспедиционную версию «Буханки» за миллион рублей
В салоне есть лишь совсем маленький штришок, дающий понять, что находишься именно внутри автомобиля в специальной версии — это белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой.
Политика
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Шоу-бизнес
Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Футбол
В АПЛ вернули прежние сроки летнего трансферного окна
На собрании клубов английской Премьер-лиги было принято решение о возврате к прежним срокам летнего трансферного окна.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Технологии
Умные телевизоры Samsung оказались заблокированы в России
Компания Samsumg ограничила ряд функций на своих умных телевизорах в России.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Политика
Путин поблагодарил молодых ученых за преданность делу
Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых ученых за исследования и подчеркнул важность их работы для страны.
Происшествия
В Приморье изъяли проживавшего с животными на ферме ребенка
Происшествия
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.