Здоровье
ТАССУ эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
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Происшествия
Под Красноярском более 25 машин столкнулись в семи ДТП из-за тумана
На трассе в Красноярском крае из-за тумана произошло семь аварий, в которые попали 29 машин, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Политика
США собрались ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Санкции против "Северного потока-2" были введены в декабре 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Новосибирске
В Новосибирске автомобиль въехал в пешеходов. Сегодня в Новосибирске на полном ходу легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
Общество
Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД на портале госуслуг
На портале госуслуг у российских водителей появится возможность обжалования штрафов, выписанных автоматическими камерами видеонаблюдения.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Гаджеты
Распродажа: Samsung предлагает купить два телевизора по цене одного
Samsung UHD 4K Smart TV NU7090 Series 7 за 57 990 рублей; вместе с ней идет подарочный Samsung HD Flat TV H4080 Series 4 с диагональю 24 дюйма (его обычная цена – 11 990 рублей).
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Общество
В Москве зафиксировали резкое снижение атмосферного давления
В Москве в ночь на 6 февраля зафиксировали резкое снижение атмосферного давления. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Происшествия
Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Общество
В Тюмени эвакуированных из Китая встретили правоохранители
В аэропорт Рощино прибыли эвакуированные из китайской провинции Хубэй 80 человек, которых встретили правоохранители и медики-вирусологи.
Общество
Порядок медосвидетельствования водителей будет изменен
Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов указал, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.