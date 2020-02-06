Здоровье

ТАССТАССУ эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор рассказал о состоянии эвакуированных из Китая россиян

РИА Новости05:17

«Соблюдая стандартные меры безопасности, вы уже хорошо защищены»: что тюменцам стоит знать о коронавирусе

Megatyumen.ru04:29

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

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У эвакуированных из Уханя россиян не проявились симптомы вируса

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В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян

РБК01:24

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

ТАСС01:20

Все прилетевшие из Китая в Тюмень чувствуют себя хорошо

Вслух.Ру01:44
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Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

РБК 04:43
Происшествия

Под Красноярском более 25 машин столкнулись в семи ДТП из-за тумана

На трассе в Красноярском крае из-за тумана произошло семь аварий, в которые попали 29 машин, говорится в сообщении регионального главка МВД.
РБК 01:36
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Политика

США собрались ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Санкции против "Северного потока-2" были введены в декабре 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год.
Труд вчера в 03:20
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
РБК 05:15
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль въехал в пешеходов. Сегодня в Новосибирске на полном ходу легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов.
Экспресс газета 02:35
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
RuNews24.ru 04 февраля в 10:05
Общество

Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Российская газета 04:26
Армия и оружие

Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео

В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Вечерняя Москва вчера в 07:56
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Общество

Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД на портале госуслуг

На портале госуслуг у российских водителей появится возможность обжалования штрафов, выписанных автоматическими камерами видеонаблюдения.
OAnews 05:28
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
РБК 05:05
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК вчера в 14:31
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Lenta.ru 04:27
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
РБК 02:51
Технологии

В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Московский Комсомолец вчера в 00:05
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Известия 04:18
Гаджеты

Распродажа: Samsung предлагает купить два телевизора по цене одного

Samsung UHD 4K Smart TV NU7090 Series 7 за 57 990 рублей; вместе с ней идет подарочный Samsung HD Flat TV H4080 Series 4 с диагональю 24 дюйма (его обычная цена – 11 990 рублей).
Dgl.ru 02:33
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Общество

В Москве зафиксировали резкое снижение атмосферного давления

В Москве в ночь на 6 февраля зафиксировали резкое снижение атмосферного давления. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Известия 04:18
Происшествия

Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Известия 05:20
Общество

В Тюмени эвакуированных из Китая встретили правоохранители

В аэропорт Рощино прибыли эвакуированные из китайской провинции Хубэй 80 человек, которых встретили правоохранители и медики-вирусологи.
Daily Storm вчера в 03:35
Музыка

Соседов жестко раскритиковал вернувшуюся на сцену Ветлицкую

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Общество

Порядок медосвидетельствования водителей будет изменен

Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов указал, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много.
Телеканал 360° вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
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