Здоровье

ТАССТАССУ эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
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У эвакуированных из Ухани россиян нет симптомов вирусной инфекции

RT на русском01:32

В депздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Китая в Тюмень россиян

Газета.Ru01:38

У эвакуированных из Уханя россиян не проявились симптомы вируса

Известия01:38

Все прилетевшие из Китая в Тюмень чувствуют себя хорошо

Вслух.Ру01:44

В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян

РБК01:24

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

ТАСС01:20

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

Интерфакс00:52
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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

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