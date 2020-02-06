Здоровье
ТАССУ эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса
"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Экономика
Цены на жилье в России могут вырасти на 25%
"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона.
Политика
Оправдание Трампа по делу об импичменте оценили в Совфеде
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал оправдание сенатом президента США Дональда Трампа по делу об импичменте.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла дату своей свадьбы
В преддверии новой свадьба балерина решительно настроена получить свои финансы – Анастасия заявила, что подает на бывшего возлюбленного в суд.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Происшествия
За взятку задержали чиновницу Калининского района Петербурга
Как сообщает ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленобласти и Главное следственное управление СК РФ по северной столице, начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений подозревают в получении взятки.
Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
Общество
Эвакуированные из-за коронавируса рассказали о жестких условиях в Тюмени
Всего было эвакуировано больше сотни человек. Одна из россиянок рассказала Фонтанке о суровых условиях быта в карантине.
Космос
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
Происшествия
Российская гимнастка-чемпионка попыталась покончить с собой
Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попыталась покончить с собой в Москве.
Армия и оружие
Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ
Разработка новой пушки для перспективного российского танка Т-14 "Армата" уже завершена, рассказал РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") — предприятия-разработчика боевой машины.
Единоборства
Джон Джонс: Хабиб побеждал неизвестных соперников, когда я уже дрался с легендами
Единоборства
Бивол уверен, что способен победить Альвареса
Российский чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол выразил мнение, что способен взять верх над чемпионом мира в четырёх весовых категориях Саулем Альваресом.
Здоровье
Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса
Институт вирусологии в китайском городе Ухане подал патент на «Ремдизивир», созданный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences еще в 2016 году.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма "Матрица 4". После чего опубликовали видео и фотографии в сети.
Общество
Запертый на лайнере с коронавирусом россиянин описал обстановку
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Экономика
«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году
В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Кино
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Студия Disney анонсировала даты премьер сразу трех сериалов Marvel Studios.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
"Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия "федеральная территория".
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Здоровье
В Китае выявлено 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом
На территории Китая выявлено 19 граждан иностранных государств, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
Политика
В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
Технологии
Сколково просит 27 млрд на создание 6G
«Сколте»х предложил создать на своей территории инфраструктуру для производства в России компонентов для оптоэлектроники, следует из презентации, подготовленной институтом.