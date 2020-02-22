Общество

РИА НовостиРИА НовостиУ эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

РЕН ТВ19:19

У водителя автобуса с эвакуированными украинцами поднялась температура

Российская газета16:28

Аваков сообщил о температуре у водителя автобуса с эвакуированными из КНР

РБК08:11

У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

RT на русском12:58

У эвакуировавшего украинцев из Китая водителя автобуса поднялась температура

Газета.Ru07:41

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

РИА Новости07:20

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

REGNUMвчера в 23:43
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