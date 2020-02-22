Общество
РИА НовостиУ эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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Здоровье
Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией
Координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов сообщил, что в Китае будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний, пишет «Интерфакс».
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Полиция провела обыски в номерах отеля, где живут биатлонисты сборной России, выступающие на чемпионате мира в Италии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.
Футбол
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Происшествия
Арестован петербуржец, который прятал тело матери в бочке
Подозреваемый в убийстве собственной матери житель Санкт-Петербурга арестован до 17 апреля. Тело покойной он хранил в бочке.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Армия и оружие
Турция ответила на гибель военного обстрелом Идлиба
Как отметили в ведомстве, удар по объектам в Идлибе стал ответом на танковый обстрел турецких позиций армией Асада, передаёт «Интерфакс».
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Американская компания Apple в скором времени представит недорогую модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Политика
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Согласно информации, которую распространила пресс-служба турецкого лидера, в ходе состоявшейся беседы Эрдоган заявил он необходимости сдерживания режима Башара Асада и предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе Кроме того, стороны выразили приверженность достигнутым ранее договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в «Ски Туре» перед гонкой преследования даже несмотря на падение в первом полуфинале спринта.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Гаджеты
Камеру Xiaomi Mi 10 обновят до уровня Mi 10 Pro
По заявлению главы Xiaomi, аппаратная составляющая камер смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro одинаковая, а разница заключается только в программном обеспечении.
Авто
Kia рассказала о моторах нового Sorento
Пару дней назад появились первые официальные изображения и некоторые технические характеристики, сейчас Kia рассказала о моторах.
Общество
Полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России» в ЦФО стартовал в Москве
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии своей жены
39-летний шоумен Гоген Солнцев в соцсети рассказал о размере пенсии своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.