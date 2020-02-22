Общество

RT на русскомRT на русскомУ эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.
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У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

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