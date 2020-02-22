Общество
RT на русскомУ эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.
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Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
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Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Футболисты "Барселоны" с крупным счетом обыграли "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ
Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
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В Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА "Новости".
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США обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ.
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Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
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Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
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Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
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Ученые заявили, что коронавирус попал на рынок Уханя из другого места
Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
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Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
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Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
56-летний американский кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
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Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Футбол
«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг».
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Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.