Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиХадсон-Одои заболел коронавирусом, «Челси» на карантине

Футболист английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал тест, показавший наличие у него коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба. Тренировочный центр "Челси" будет частично закрыт. Основной состав клуба, тренерский штаб и часть вспомогательного персонала будет помещена на карантин.
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Хадсон-Одои заразился коронавирусом, «Челси» самоизолируется

Sports.ruвчера в 21:47

«Челси» выступил с заявлением после заражения Хадсона-Одои коронавирусом

Чемпионатвчера в 23:08

У форварда «Челси» Хадсон-Одои выявлен коронавирус

Спорт-Экспрессвчера в 21:49

Футболист «Челси» заболел коронавирусом

Sport24.ruвчера в 21:52

Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Soccer.ruвчера в 22:36

У футболиста «Челси» выявлен коронавирус, тренировочный центр на карантине

Bobsoccerвчера в 21:48

Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Газета.Ruвчера в 22:17
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На полигоне Капустин Яр в Астраханской области начались испытания нового мишенного комплекса ПВО "Адъютант".
Российская газета вчера в 07:52
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В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Политика Сегодня 11 марта в 12:43
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily вчера в 06:57
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Украинские националисты сорвали конференцию по примирению с Донбассом

Украинские радикалы напали на советника главы СНБО Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства, сообщает Strana.ua.
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Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов из России

Компании Facebook и Twitter заявили об удалении в общей сложности порядка 300 страниц и аккаунтов, якобы имеющих связь с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в президентские выборы в США.
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Кудрин допустил в России рост бедности

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Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Киев расторг договоры аренды с посольством России

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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает подогревать интерес к грядущему противостоянию с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

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РБК вчера в 22:56
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