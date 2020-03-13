Коронавирус
РИА НовостиХадсон-Одои заболел коронавирусом, «Челси» на карантине
Футболист английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал тест, показавший наличие у него коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба. Тренировочный центр "Челси" будет частично закрыт. Основной состав клуба, тренерский штаб и часть вспомогательного персонала будет помещена на карантин.
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