Ранее сообщалось, что у нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус. Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года. С того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач.

с чего всё началось

В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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