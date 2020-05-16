Коронавирус
Газета.RuУ форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 06:52
Наука
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Австрийские исследователи разработали прототип первого квантового радара. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Общество
В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Гаджеты
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру 10:47
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости
Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития огромной скорости.
Evo-rus.com 03:22
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
Известия 14 мая в 20:54
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Космос
Возможность образования жизни на Марсе опровергли
Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
Футбол
Сёмин: постараюсь ответить на все ваши вопросы после 31 мая
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который покинет клуб 31 мая, обратился к болельщикам.
RT на русском 12:44
Общество
СК начал проверки невыплат компенсаций врачам более чем в 10 регионах
Говорит Москва 10:43
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 14 мая в 20:53
Общество
В Ленобласти закроют крупные торговые центры на границе с Петербургом
Крупные торговые центры 47-го региона, расположенные на границе Петербурга и Ленинградской области, снова закроют.
ЛОТ 10:01
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
В Пермском крае в целом обнаружили почти 1000 заражённых коронавирусом
По данным федерального Роспотребнадзора, в Пермском крае общее число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 973 человек.
Пермь открытая 06:54
Армия и оружие
Стрелков оценил вероятность отказа Украины от Донбасса из-за пандемии
Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Pravda.Ru 05:08
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать теплой погоды
Погода не изменится в течение следующей недели, но есть надежда на быстрое возвращение тепла в центральной части страны.
Evo-rus.com 13:02
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Общество
Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:19
Политика
В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата
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Фелипе Масса: «Если Хэмилтон останется, Феттелю будет сложно перейти в „Мерседес“»
Гонщик «Формулы E» и бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса считает, что Себастьяну Феттелю будет сложно стать напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
Sports.ru 08:20
Общество
Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса
Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
ТАСС 11:49
Шоу-бизнес
Жену Прилучного задержали за нарушение самоизоляции
Полиция Москвы задержала актрису Агату Муцениеце, супругу актера Павла Прилучного, за нарушении режима самоизоляции.
Lenta.ru 08:26