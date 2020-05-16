Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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Федерация футбола Перу обратилась к Фарфану в связи с обнаружением у него коронавируса

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Коронавирус у Фарфана не должен повлиять на доигровку РПЛ

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В «Локомотиве» подтвердили, что Фарфан заразился коронавирусом

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Мещеряков о коронавирусе у Фарфана: «Он не контактировал с другими игроками»

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«Локомотив» подтвердил положительный тест Фарфана на коронавирус

Чемпионат11:58

Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

РИА Новости12:11
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
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Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

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Политика

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Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
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Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Культура

Никаких очередей и ажиотажа: показываем, как прошла «Ночь музеев» при закрытых музеях

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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

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Общество

Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
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Политика

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Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
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Политика

В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата

Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД Абдаллы бен Заида, передает РИА Новости.
Российская газета 11:46
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Общество

В России появились автокинотеатры

News.ru 11:16
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
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Общество

В Ленобласти ограничена работа торговых центров

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
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Происшествия

Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити

ТАСС вчера в 11:04
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Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
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Футбол

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»

В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс 13:44
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
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Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
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Происшествия

В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины

Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Здоровье

В Свердловской области умер пятый человек с коронавирусом

Всего в Свердловской области подтверждено 2466 случаев коронавируса.
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Samsung раздает дорогие подарки своим покупателям

Samsung раздает дорогие подарки покупателям своей продукции, сообщает ToDay News Ufa.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
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Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
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Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Авто

Две новые модели Hyundai появятся в России в этом году

Весной этого года Hyundai обновил два своих бестселлера на российском рынке - седан Solaris и кроссовер Creta, а теперь компания поделилась планами на вторую половину 2020 года.
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От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей

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