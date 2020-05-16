Коронавирус
Газета.RuУ форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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Кино
Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
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Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
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Никаких очередей и ажиотажа: показываем, как прошла «Ночь музеев» при закрытых музеях
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Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
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Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
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«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
Транспорт
Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент
При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
Происшествия
В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины
Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.
РБК 17:39
Здоровье
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Всего в Свердловской области подтверждено 2466 случаев коронавируса.
66.ru вчера в 03:42
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
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Весной этого года Hyundai обновил два своих бестселлера на российском рынке - седан Solaris и кроссовер Creta, а теперь компания поделилась планами на вторую половину 2020 года.
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От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей
Седьмой континент Земли В ноябре 2018 года прошло заседание Совета РАН по космосу с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.
ТАСС вчера в 03:00