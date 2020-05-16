Коронавирус
Газета.Ru«Локомотив» подтвердил коронавирус у Фарфана
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о заражении нападающего Джефферсона Фарфана коронавирусом.
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Сборная Перу пожелала выздоровления Фарфану, у которого обнаружили коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 23:19
Сборная Перу пожелала выздоровления Фарфану, у которого был диагностирован коронавирус
Sport24.ruвчера в 19:26
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Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Политика
Нового документа по Карабаху после «бархатной революции» предложено не было
Никакого нового документа по урегулированию карабахского конфликта после «бархатной революции» предложено не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 08:11
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Общество
Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции
МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 23:50
Общество
Семь человек с коронавирусом выздоровели в Кузбассе за сутки
Например, в Кузбассе на девяносто шесть выздоровевших умерли семь человек.
Кузбасс Сегодня 15 мая в 03:07
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
Общество
Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии
Уязвимость ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии коронавируса увеличилась, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.
Московский Комсомолец 00:28
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Единоборства
Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США.
REGNUM 00:59
Экономика
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
В первую двадцатку рейтинга вошли еще двое россиян.
РБК 01:23
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Технологии
Скандалы, интриги, расследования: Microsoft начала раскрывать секреты следующей версии Windows 10
Обновление Windows 10 May 2020 Update приносит новые функции и изменённый интерфейс в голосовой помощник Cortana, улучшения в «Поиске» Windows и подсистеме Linux, а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.
iXBT.com вчера в 23:39
Здоровье
В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 15 мая в 19:59
Общество
В Канаде начались клинические испытания вакцины от коронавируса
В Канаде разрешили проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
Взгляд.ру вчера в 14:45
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru вчера в 13:27
Политика
Рада решила не пытаться признать СССР агрессором во Второй мировой
Верховная рада Украины не будет повторно голосовать за проект обращения, в котором СССР фактически наравне с Германией назывался виновным в начале Второй мировой войны.
Известия вчера в 18:24
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru вчера в 05:05
Космос
Ракеты начнут «печатать» на 3D-принтере
С помощью передовых технологий – 3D-печати, промышленных роботов и искусственного интеллекта – Relativity Space планирует производить ракеты Terran 1, двигатели Aeon 1, а также разрабатывать необходимое ПО.
Профиль вчера в 09:20
Культура
Оркестр Теодора Курентзиса сыграет Малера в онлайн-трансляции
Показ фрагмента концерта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 17 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko.
ИА InterMedia вчера в 06:25
Происшествия
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).
Байкал-Daily 00:41