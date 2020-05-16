Коронавирус
Газета.RuУ форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Общество
В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
REGNUM 02:46
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Космос
Астрофизики связали нейтрино со вспышками квазаров
Команда российских астрофизиков сообщила, что в ходе недавно проведенной работы им удалось найти доказательства связи нейтрино сверхвысоких энергий со вспышками квазаров.
Anonsens 14 мая в 03:33
Авто
Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Политика
Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа
Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова.
Российская газета вчера в 15:33
Происшествия
Администратор автосервиса в Петербурге протаранил машину грабителей
Московский Комсомолец 15:47
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
Общество
Осипов пока не начал подбор своих заместителей в Забайкалье
Осипов направил в заксобрание законопроект, предполагающий появление в структуре региональных органов госвласти заместителей губернатора, назначение которых не потребует согласование с депутатами и которые будут получать зарплату на уровне заместителей председателя правительства или больше них.
Чита.Ру 02:08
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
Эхо Москвы 15:17
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Музыкальный международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщают организаторы мероприятия.
РИА Новости 17:25
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
Наука
У Гавайских островов найден самый большой вулкан в мире
Прошлый лидер оказался меньше нового в несколько раз. Гавайский вулкан Мауна-Лоа потерял звание самого большого щитового вулкана на Земле.
Piter.tv 09:03
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Политика
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета 19:31
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Игры
Assassin’s Creed Valhalla может выйти осенью
Ранее Ubosift сообщила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в 2020 году, однако студия не назвала конкретной даты выхода игры.
CyberSport.ru 03:48
Здоровье
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге вновь станет обсерватором
В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13:15
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23