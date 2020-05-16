Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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Сборная Перу пожелала выздоровления Фарфану, у которого был диагностирован коронавирус

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Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

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Мещеряков о коронавирусе у Фарфана: «Он не контактировал с другими игроками»

Sports.ru12:09

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила заражение Фарфана коронавирусом

Metaratings12:28
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В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
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Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
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В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий

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Российская газета 07:13
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Астрофизики связали нейтрино со вспышками квазаров

Команда российских астрофизиков сообщила, что в ходе недавно проведенной работы им удалось найти доказательства связи нейтрино сверхвысоких энергий со вспышками квазаров.
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Авто

Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva

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Общество

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Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
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Политика

Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Космос

Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк

Газета.Ru 01:47
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Администратор автосервиса в Петербурге протаранил машину грабителей

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В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Кино

Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью

По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
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Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
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В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
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Общество

Осипов пока не начал подбор своих заместителей в Забайкалье

Осипов направил в заксобрание законопроект, предполагающий появление в структуре региональных органов госвласти заместителей губернатора, назначение которых не потребует согласование с депутатами и которые будут получать зарплату на уровне заместителей председателя правительства или больше них.
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Общество

В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах

Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
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Общество

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В больницах российских сгорело два аппарата ИВЛ «Авента-М» вместе с больными.
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Определено место проведения Евровидения в 2021 году

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У Гавайских островов найден самый большой вулкан в мире

Прошлый лидер оказался меньше нового в несколько раз. Гавайский вулкан Мауна-Лоа потерял звание самого большого щитового вулкана на Земле.
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Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
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Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
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Политика

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

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Ранее Ubosift сообщила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в 2020 году, однако студия не назвала конкретной даты выхода игры.
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США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
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