Коронавирус
Газета.RuУ форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16:02
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру 15:54
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Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана вернулась к родителям
В День Победы Самойлова вместе с семьей, включая Джигана, посетила своих родителей, родственники проводили время вне города.
Актуальные Новости 09:07
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Политика
Дипломат США перепутал евреев и крымских татар
Фотографию отправки евреев в нацистский лагерь смерти в качестве иллюстрации депортации крымских татар в 1944 году опубликовал 16 мая постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:29
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Здоровье
Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
Суть событий 11:27
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 16:08
Политика
США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru 00:56
Футбол
В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва 15:06
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт 11:34
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Космос
Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин
Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Политика
Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса
Бывший член Совета Федерации РФ и депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Виктор Шудегов скончался в субботу в возрасте 67 лет от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает удмуртское региональное отделение партии.
Интерфакс 16:08
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде
«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Телеканал 360° 12:25
Общество
СК начал проверку нарушений с доплатами медикам в регионах
Стали известны результаты проверки выплат компенсации медикам, которые спасают заболевших коронавирусом.
Российская газета 09:33
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Футбол
Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду
Ранее Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов.
RT на русском 09:12
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34