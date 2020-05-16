Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

В клубе утверждают, что 35-летний футболист ни с кем из команды в последние недели не контактировал. Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19. Изначально об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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