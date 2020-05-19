Коронавирус
Российская газетаФК «Динамо» объявил о выявлении коронавируса у игрока и тренера
Последний наличие вируса у себя опроверг. В то же время "Динамо" ранее официально объявило о выявлении инфекции у главы совета директоров клуба Юрия Соловьева.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба клуба, также были выявлены два подозрения на коронавирус и ещё у двух человек обнаружено наличие в организме антител, что свидетельствует о том, что они уже переболели и не являются переносчиками вируса.RT на русском08:52
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Рынок люксовых автомобилей в РФ упал на 62%
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Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вновь впал в кому. Его состояние ухудшилось, пишет "Чемпионат".
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Политика
США доставят аппараты ИВЛ в Россию военными самолетами
Американские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут доставлены в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны США.
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Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется.
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Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Газета New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он опроверг публикацию, посвященную ситуации с COVID-19 в России.
РИА Новости 02:19
Происшествия
Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд
Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38
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Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»
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Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Политика
Лавров: проект «Северный поток-2» не остановят
Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
News.ru 09:59
Общество
Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять
Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
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Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
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Шоу-бизнес
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Общественное телевидение России вчера в 07:09
Энергетика
Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу
В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Происшествия
В Чехове охранники избили посетителя магазина, который был без маски
Охрана магазина «Карусель» в городе Чехов избила посетителя, за то что тот был без маски.
Ридус 09:01
Армия и оружие
Захарова ответила на заявления о передислокации ядерного оружия США
Заявления о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения между Россией и НАТО, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Аргументы и Факты 09:26
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
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Политика
ВОЗ высказалась за всеобщий доступ к средствам от коронавируса
Участники ассамблеи в качестве «одного из глобальных приоритетов» назвали обеспечение «всеобщего, своевременного и равноправного доступа ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:29
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СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
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РИА Новости 05:35
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Падение метеорита в российском регионе попало на видео
Падение метеорита попало на камеры видеонаблюдения и было замечено местными жителями, сообщается в сообществе города Канска (Красноярский край) во «ВКонтакте».
Lenta.ru 05:23
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В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09