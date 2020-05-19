с чего всё началось

Последний наличие вируса у себя опроверг. В то же время "Динамо" ранее официально объявило о выявлении инфекции у главы совета директоров клуба Юрия Соловьева.

ФК «Динамо» объявил о выявлении коронавируса у игрока и тренера

Политика США доставят аппараты ИВЛ в Россию военными самолетами Американские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут доставлены в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны США.

Экономика Путин заявил о замедлении инфляции в России Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется. 24

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 56

Происшествия Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.

Здоровье Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть» Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек. 4

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 109

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Общество Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. 221

Шоу-бизнес Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру. 134

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5

Происшествия В Чехове охранники избили посетителя магазина, который был без маски Охрана магазина «Карусель» в городе Чехов избила посетителя, за то что тот был без маски.

Армия и оружие Захарова ответила на заявления о передислокации ядерного оружия США Заявления о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения между Россией и НАТО, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 2

Политика ВОЗ высказалась за всеобщий доступ к средствам от коронавируса Участники ассамблеи в качестве «одного из глобальных приоритетов» назвали обеспечение «всеобщего, своевременного и равноправного доступа ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции», сообщает ТАСС. 1

Происшествия СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа "Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. 46

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 529

Общество Падение метеорита в российском регионе попало на видео Падение метеорита попало на камеры видеонаблюдения и было замечено местными жителями, сообщается в сообществе города Канска (Красноярский край) во «ВКонтакте». 32