Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаФК «Динамо» объявил о выявлении коронавируса у игрока и тренера

Последний наличие вируса у себя опроверг. В то же время "Динамо" ранее официально объявило о выявлении инфекции у главы совета директоров клуба Юрия Соловьева.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 клуба, также были выявлены два подозрения на коронавирус и ещё у двух человек обнаружено наличие в организме антител, что свидетельствует о том, что они уже переболели и не являются переносчиками вируса.
RT на русском08:52

Подробнее о событии

Коронавирус обнаружили у футболистов московского «Динамо»

Москва 2409:48

Футболист и представители клуба «Динамо» заболели коронавирусом

Вечерняя Москва08:55

«Динамо» подтвердило, что Евгеньев заразился коронавирусом

Soccer.ru08:24

5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек есть антитела, активная фаза – у Евгеньева

Sports.ru08:41

«Динамо» — о коронавирусе в команде: «Отклонения от нормы обнаружены у пяти человек»

Sport24.ru08:33

В ФК «Динамо» прояснили ситуацию с массовым заражением коронавирусом

Интерфакс-Спорт08:33

«Динамо» сообщило о пяти «отклонениях» по итогам тестов на COVID-19. В активной фазе вирус выявлен у 21-летнего защитника

Матч ТВ08:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Авто

Рынок люксовых автомобилей в РФ упал на 62%

Автоновости дня 06:22
3
Единоборства

Состояние отца Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вновь впал в кому. Его состояние ухудшилось, пишет "Чемпионат".
Ruposters.ru 09:06
8
Политика

США доставят аппараты ИВЛ в Россию военными самолетами

Американские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут доставлены в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны США.
Газета.Ru 09:34
Экономика

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
12
Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
15
Экономика

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется.
Газета.Ru 09:33
24
Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
56
Общество

NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19

Газета New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он опроверг публикацию, посвященную ситуации с COVID-19 в России.
РИА Новости 02:19
85
Происшествия

Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд

Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38
Здоровье

Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек.
МТВ онлайн 08:04
4
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
109
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
1K
Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса

Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
70
Политика

Лавров: проект «Северный поток-2» не остановят

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
News.ru 09:59
Общество

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский.
Lenta.ru 05:40
221
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр вчера в 06:22
12
Шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
134
Энергетика

Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
2,7K
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
5
Происшествия

В Чехове охранники избили посетителя магазина, который был без маски

Охрана магазина «Карусель» в городе Чехов избила посетителя, за то что тот был без маски.
Ридус 09:01
Армия и оружие

Захарова ответила на заявления о передислокации ядерного оружия США

Заявления о возможной переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения между Россией и НАТО, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Аргументы и Факты 09:26
2
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
581
Общество

Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы

REGNUM 09:49
66
Политика

ВОЗ высказалась за всеобщий доступ к средствам от коронавируса

Участники ассамблеи в качестве «одного из глобальных приоритетов» назвали обеспечение «всеобщего, своевременного и равноправного доступа ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:29
1
Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
46
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
88
Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
96
Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
529
Общество

Падение метеорита в российском регионе попало на видео

Падение метеорита попало на камеры видеонаблюдения и было замечено местными жителями, сообщается в сообществе города Канска (Красноярский край) во «ВКонтакте».
Lenta.ru 05:23
32
Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
252
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Евгеньев
Российский футболист, защитник московского «Динамо» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное