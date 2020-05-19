Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
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с чего всё началось
Московский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сообщил
 на официальном сайте об обнаружении коронавирусной инфекции у 21-летнего защитника Романа Евгеньева.
РБК08:48

Подробнее о событии

«Динамо» сообщило о пяти «отклонениях» по итогам тестов на COVID-19. В активной фазе вирус выявлен у 21-летнего защитника

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
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Российская газета 10:50
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США продлили введенные из-за коронавируса ограничения на границах с Мексикой и Канадой до 22 июня включительно, сообщило министерство внутренней безопасности.
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Znak.com 16:55
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