с чего всё началось

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.

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Футбол 3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.

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Политика ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.

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