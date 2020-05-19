Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
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Московский футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сообщил
 на официальном сайте об обнаружении коронавирусной инфекции у 21-летнего защитника Романа Евгеньева.
РБК08:48

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Коронавирус обнаружили у футболистов московского «Динамо»

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Политика

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Лавров: «Северный поток-2» будет построен

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Происшествия

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Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
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Футбол

«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»

"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
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Здоровье

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
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Общество

Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье

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Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
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Музыка

Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

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Общество

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REGNUM 02:07
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Политика

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о продлении ограничений на пересечение границы с США до 21 июня, передаёт РИА Новости.
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Общество

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

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РБК 17:29
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

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Общество

Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
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Армия и оружие

Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»

Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

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Назван препарат, ускоряющий выздоровление от коронавируса

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