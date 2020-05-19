с чего всё началось

У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.

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