Коронавирус
RT на русскомУ футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
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Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Политика
Глава МО Чехии заявил о невозможности передать РФ памятник Коневу
По мнению Метнара, решению проблемы с памятником маршалу Коневу могли бы способствовать намеченные консультации между дипведомствами Чехии и России согласно Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между обеими странами от 1993 года.
Известия 17:36
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Общество
Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима
Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Футбол
Саенко: я был первым номером в трансферном листе Клоппа
Практически всегда забивал голы его «Майнцу». В 19-20 лет я шёл первым номером в его трансферном списке. Он очень хочет меня заполучить.
Metaratings 17:31
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru вчера в 04:58
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Общество
Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье
Lenta.ru 07:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал вчера в 03:10
Политика
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК 11:07
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM 02:07
Политика
Трюдо: граница между Канадой и США будет закрыта до 21 июня
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о продлении ограничений на пересечение границы с США до 21 июня, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:00
Общество
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Наука
Назван препарат, ускоряющий выздоровление от коронавируса
Как сообщила группа зарубежных учёных, употребление препаратов интерферона способствует существенному ускорению процессов излечения заразившихся коронавирусом.
Live24 14:57
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48