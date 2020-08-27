Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.