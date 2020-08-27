У футболиста МЮ Погба обнаружен коронавирус
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У полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба обнаружен коронавирус. Об этом рассказал главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам на пресс-конференции.В источнике
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