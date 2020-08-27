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У футболиста МЮ Погба обнаружен коронавирус

У полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба обнаружен коронавирус. Об этом рассказал главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам на пресс-конференции.В источнике
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Metaratings

Погба заразился коронавирусом и не сыграет за сборную Франции в матчах Лиги наций

Metaratings09:15
Чемпионат

У Поля Погба обнаружен коронавирус

Чемпионат08:11
Матч ТВ

Погба и Ндомбеле не вызваны в сборную Франции. У них обнаружен коронавирус

Матч ТВ08:40
РИА Новости

Поль Погба заразился коронавирусом

РИА Новости08:39
Sports.ru

Погба и Ндомбеле заразились коронавирусом. Их не вызвали в сборную Франции

Sports.ru08:23
Спорт-Экспресс

У Погба выявлен коронавирус. Он не включен в заявку сборной Франции на матчи Лиги наций

Спорт-Экспресс08:22
Sport24.ru

Теперь коронавирус нашли у Погба и Ндомбеле. Старт АПЛ — через две недели

Sport24.ru10:45

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала видео, на котором показано, что осталось за кадром матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русском24 августа в 14:41

Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Матчи плей-офф НБА отменены из-за протестов игроков

Клубы и игроки Национальной баскетбольной ассоциации присоединились к массовым акциям протеста против социальной несправедливости в Висконсине, где бастуют из-за стрельбы полиции в темнокожего мужчину Джейкоба Блэйка.
News.ru06:14

В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32

В Саратовской области вторые сутки горит лес площадью 90 гектаров

Как сообщает ГУ МЧС по региону, информация о низовом пожаре в Красноармейском лесничестве на правом берегу Волги поступила от дежурного диспетчера областного Министерства природных ресурсов и экологии в 14.32 мск в среду.
Российская газета11:18
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37
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Исследование: вторичное жилье в России подешевело в августе на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в России в августе вернулась к показателям периода самоизоляции и составила 74,8 тыс. рублей за квадратный метр, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.
ТАСС08:30