Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба клуба, самочувствие игрока в норме, он находится под наблюдением врачей во Владикавказе. Отмечается, что Плиев не контактировал ни с кем из одноклубников.
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с чего всё началось
— Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал, — говорится в заявлении казанского клуба
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Life.ru07:25

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Защитник «Рубина» Плиев сдал положительный тест на коронавирус

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Защитник казанского «Рубина» заболел коронавирусом

Татар-информ07:10

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

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😷У Плиева из «Рубина» коронавирус. Это второй случай в РПЛ

Sports.ru07:12

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Sport24.ru07:35

Появились подробности о заражении коронавирусом футболиста «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online07:28

Плиев сдал тест на коронавирус еще в Осетии. Игроки «Рубина» пройдут проверку сегодня

Спорт-Экспресс07:50
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Общество

В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек

REGNUM 04:13
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Политика

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Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
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«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

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РИА Новости 07:15
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Здоровье

В Пермском крае выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Пермском крае выявлено 49 новых случав заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Рифей-Пермь 04:33
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Общество

Петербургский военный попался на взятке за отправку сослуживца в Сирию

В Санкт-Петербурге офицер попался на взятке за отправку сослуживца на службу в Сирию.
АБН 06:25
Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
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Общество

В России впервые выявлено менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки

Стоит отметить, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в России впервые опустился ниже девяти тысяч.
МИР 24 03:53
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

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Технологии

В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов

Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34

Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель.
REGNUM 06:47
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Здоровье

В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников

В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
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Политика

На Украине хотят переименовать страну в Русь

Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

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Общество

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Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
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Политика

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
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Общество

Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы Huawei

Синьчжу, 18 мая 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов от китайского производителя Huawei Technologies из-за ужесточения со стороны США контроля за соблюдением санкций в отношении китайской компании.
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Шоу-бизнес

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Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
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Общество

Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу

Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
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Финансы

Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
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На карантин закрыли ещё один район Саратовской области

Напомним, за минувшие сутки в Новоузенском районе подтвердился 21 случай COVID-19.
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Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

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REGNUM 07:06
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В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака

RT на русском 05:18
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Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Online 06:00
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Немецкий регулятор отказывается вывести "Северный поток-2" из-под ограничений ЕС Под обновлённые условия Газовой директивы не подпадают проекты, которые завершили до 23 мая 2019 года.
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