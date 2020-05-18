Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба клуба, самочувствие игрока в норме, он находится под наблюдением врачей во Владикавказе. Отмечается, что Плиев не контактировал ни с кем из одноклубников.
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Опубликованы фото со свадьбы, на которой был заболевший коронавирусом Плиев

Metaratings08:31

Защитник казанского «Рубина» заболел коронавирусом

Татар-информ07:10

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Чемпионат07:08

Гендиректор «Рубина» — о заболевшем коронавирусом Плиеве: «Я не знаю, как он себя чувствует, не связывался с ним»

Sport24.ru07:35

Заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с братом Заурбеком из «Динамо» и другими осетинскми игроками РПЛ

Sports.ru08:28

Появились подробности заражения коронавирусом футболиста «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online07:28

Фото свадьбы, на которой был заразившийся коронавирусом футболист «Рубина»

Спорт-Экспресс08:23
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Общество

Ученый пояснил низкую смертность от коронавируса в России

В России к настоящему моменту число заболевших COVID-19 составило 290 тыс. 678 человек, умерли от болезни 2722 человека.
Росбалт 08:58
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Наука

Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу «княжны»

В гробнице были найдены останки женщины, которая, вероятно, принадлежала к высшему сословию.
Российская газета 15 мая в 11:23
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Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Общество

Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
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Армия и оружие

ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения

В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU 08:19
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Политика

Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам

Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
REGNUM 09:08
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Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Происшествия

Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС

Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

РБК 07:47
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Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
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Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

В России появится новый перевозчик с отечественными самолетами

BFM.ru 08:20
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Экономика

В Самарской области обнулят платеж за «коммуналку» малоимущим семьям

34 тысячи семей Самарской области получат компенсацию апрельских расходов за жилищно-коммунальные услуги.
ГТРК Самара 02:33
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Музыка

Британцы выбрали «величайшую песню» за всю историю «Евровидения»

Российская газета 06:51
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

РИА Новости 07:54
Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
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Авто

Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4

Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
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Экономика

Курсы доллара и евро упадут до минимумов в ближайшие дни

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:34
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
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Кино

Warner Bros. вновь выпустит в прокат трилогию «Темный рыцарь»

Студия Warner Bros. вновь выпустит в прокат трилогию режиссера Кристофера Нолана "Темный рыцарь".
Kinonews.ru 04:12
Технологии

Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews 16 мая в 15:13
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
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Финансы

Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
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Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов», выступющий на правах аренды за казанский «Рубин» до конца сезона 2019/20. Брат Заурбека Плиева.
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