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РИА Новости
РИА Новости

У футболиста «Сассуоло» Бога выявлен коронавирус

Ивуарийский футболист "Сассуоло" Жереми Бога сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.В источнике
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Sports.ru

У Бога выявили коронавирус. Хавбек «Сассуоло» изолировался дома

Sports.ru13:44
Советский спорт

У нападающего «Сассуоло» Бога нашли коронавирус

Советский спорт13:37
Спорт-Экспресс

У Бога диагностирован коронавирус

Спорт-Экспресс12:37
Soccer.ru

У Бога обнаружен коронавирус

Soccer.ru13:15
Чемпионат

Тест Бога на коронавирус дал положительный результат

Чемпионат13:03
Sport24.ru

У Бога выявлен коронавирус

Sport24.ru12:52
Матч ТВ

Хавбек «Сассуоло» Бога заболел коронавирусом

Матч ТВ13:21

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
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У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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Минобороны Грузии и Украины договорились о сотрудничестве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ, министры обороны Украины Андрей Таран и Грузии Ираклий Гарибашвили согласовали и подписали Программу сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.
Новостной фронт04:13
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