Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.
Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.
«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Как следует из трансляции, речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», получившей название «Хадж Касем» в честь погибшего в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара армии США в районе аэропорта столицы Ирака.