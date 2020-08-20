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РИА Новости
РИА Новости

У футболиста «Сассуоло» Бога выявлен коронавирус

Ивуарийский футболист "Сассуоло" Жереми Бога сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.В источнике
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Sports.ru

У Бога выявили коронавирус. Хавбек «Сассуоло» изолировался дома

Sports.ru13:44
Советский спорт

У нападающего «Сассуоло» Бога нашли коронавирус

Советский спорт13:37
Sport24.ru

У Бога выявлен коронавирус

Sport24.ru12:52
Soccer.ru

У Бога обнаружен коронавирус

Soccer.ru13:15
Чемпионат

Тест Бога на коронавирус дал положительный результат

Чемпионат13:03
Матч ТВ

Хавбек «Сассуоло» Бога заболел коронавирусом

Матч ТВ13:21
Спорт-Экспресс

У Бога диагностирован коронавирус

Спорт-Экспресс12:37

Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум

Омск, 20 августа 2020, 18:11 — REGNUM Решение о транспортировке оппозиционного блогера Алексея Навального, состояние здоровья которого резко ухудшилось сегодня утром, 20 августа, из Омска, где его госпитализировали, будет принимать консилиум.
Решение о транспортировке Навального из Омска примет консилиум
REGNUM11:11
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ru04:20
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Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
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Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план «возвращения Крыма»

По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.
Российская газета14:46
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани

Как следует из трансляции, речь идет о баллистической ракете класса «земля — земля», получившей название «Хадж Касем» в честь погибшего в январе 2020 года генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара армии США в районе аэропорта столицы Ирака.
Военное дело08:04
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