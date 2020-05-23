Коронавирус
ИзвестияУ футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом COVID-19, у другого полузащитника Романа Зобнина обнаружены антитела к нему — это означает, что он уже перенес инфекцию, сообщается на сайте клуба.Коммерсантъвчера в 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Бакаев заболел коронавирусом, у Зобнина нашли антитела. Все игроки РПЛ с COVID-19
Sports.ruвчера в 14:20
Мостовой: пугают положительные тесты футболистов, но нам всё равно надо возобновить РПЛ
Чемпионатвчера в 10:39
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:13, Ашберн
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
REGNUM вчера в 02:28
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Известия вчера в 19:39
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru вчера в 09:30
Общество
Иммунитет к коронавирусу формируется у 12,5 процента москвичей
Более 50 тысяч жителей столицы прошли тесты на иммунитет к коронавирусу с 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:55
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv 22 мая в 04:24
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Политика
Постпред при ООН Небензя объяснил, как Крым мог бы остаться украинским
В ходе заседания Совета Безопасности ООН с участием гражданского сообщества, которое прошло в формате видеосвязи, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией.
Вести.Ru 22 мая в 01:45
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
Общество
В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений
На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
Происшествия
В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
Здоровье
57 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы на территории Барнаула (33), Бийска (10), Новоалтайска (4), Первомайского района (2), Рубцовскеа (1), Рубцовского района (1), Бийского района (1), Славгорода (1), Тюменцевского района (1), ЗАТО Сибирского (1), Благовещенского района (1), Алейского района (1).
Kursk.com 21 мая в 04:06
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Гаджеты
Пользователи пожаловались на работу смартфонов Samsung
Пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе гаджетов. Об этом сообщили в социальной сети Weibo.
NewInform вчера в 07:33
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 22 мая в 21:53
Общество
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество
Оксана Пушкина заявила о планах по закону о семейно-бытовом насилии
Продвигать документ только что излечившаяся от коронавирусной инфекции Пушкина планируют начать сразу после снятия карантинных ограничений.
REGNUM вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте
ФАН вчера в 04:51
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи
В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
Авто
Volkswagen начнет собирать три новых модели в РФ
Автоновости дня 22 мая в 01:05
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 22 мая в 02:04
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Общество
Коронавирус вновь заявил о себе в Китае
Стало известно, что в Китае за последние сутки вновь были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Online47.ru вчера в 22:57