Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус

У игрока ФК «Спартак» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, он лечится дома.
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Мостовой: пугают положительные тесты футболистов, но нам всё равно надо возобновить РПЛ

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У Солтмурада Бакаева нет коронавируса

Спорт-Экспресс10:34

Футболист сборной России заразился коронавирусной инфекцией

РБК10:32

Игрок «Спартака» Бакаев заражен коронавирусом, Зобнин перенес инфекцию

РИА Новости10:29

Футболист сборной России подхватил коронавирус и сел на карантин

Спорт день за днем10:29

Зелимхан Бакаев заболел коронавирусом

Metaratings10:28

Бакаев заразился коронавирусом, у Зобнина нашли антитела

Советский спорт10:32
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Здоровье

Коронавирус может проникать в щитовидку и вызывать ее воспаление

Итальянские медики сообщили о первом случае развития тиреоидита — воспаления щитовидной железы, которое было спровоцировано проникновением в нее коронавируса.
Вести.Ru 21 мая в 10:25
29
Общество

Тарзану предложили работу в такси после жалобы на безденежье

NewInform вчера в 21:00
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Музыка

«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек

Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.
РБК вчера в 05:47
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам

Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 21 мая в 12:19
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Происшествия

Захватчик банка в Москве задержан в результате штурма

Москва 24 08:15
1,6K
Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru вчера в 14:38
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском вчера в 05:36
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
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Общество

Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве

Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру 07:16
56
Общество

В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
Интерфакс 05:55
89
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Salt Mag вчера в 05:41
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Футбол

Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня

Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня.
Bobsoccer 08:39
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Происшествия

Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском 09:16
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
892
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv вчера в 07:46
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Футбол

Берг объяснил, почему в Швеции процент смертей от коронавируса больше, чем в России

Шведский форвард «Краснодара» Маркус Берг сравнил ситуацию с выявлением коронавируса в России и Швеции.
Metaratings 09:33
Фигурное катание

Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings 10:11
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Энергетика

Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти

Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
ФАН вчера в 04:29
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
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Общество

Узбекистан организует 13 вывозных рейсов из России

Министерство транспорта Узбекистана в конце мая - начале июня организует еще 17 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе 13 - из России, после приостановки авиасообщения из-за карантинных мер против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес

Лану Дель Рей обвинили в расизме

Американская певица Лана Дель Рей ответила на обвинения в расизме, которые пользователи адресовали ей после критики темнокожих звезд Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat.
Культуромания вчера в 12:24
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Армия и оружие

США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник

Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить беспилотник в полете.
Новый День 00:35
1
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
9
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
360
Общество

Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин

Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.
РИА Новости вчера в 12:21
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