с чего всё началось

Московский "Спартак" собрался на клубной базе в Тарасовке для подготовке к возобновлению сезона. Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19. Его одноклубник Роман Зобнин инфекцией уже переболел, о чем свидетельствуют его тесты, показавшие наличие в крови антител.

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Киберспорт Анонсирован симулятор уличного футбола Street Power Football Студии SFL Interactive и Gamujan представили аркадный симулятор уличного футбола под названием Street Power Football (в США игра получила название Street Power Soccer).

Авто Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать. 5

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Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 233

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Политика Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией. 468

Здоровье Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.

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