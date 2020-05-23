Коронавирус
Газета.RuУ футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Московский "Спартак" собрался на клубной базе в Тарасовке для подготовке к возобновлению сезона. Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19. Его одноклубник Роман Зобнин инфекцией уже переболел, о чем свидетельствуют его тесты, показавшие наличие в крови антител.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом COVID-19, у другого полузащитника Романа Зобнина обнаружены антитела к нему — это означает, что он уже перенес инфекцию, сообщается на сайте клуба.Коммерсантъ11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Киберспорт
Анонсирован симулятор уличного футбола Street Power Football
Студии SFL Interactive и Gamujan представили аркадный симулятор уличного футбола под названием Street Power Football (в США игра получила название Street Power Soccer).
CyberSport.ru 05:13
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
28-летний сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович покидает команду.
Sport.ru 07:28
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Происшествия
На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева.
RT на русском 11:08
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа 11:38
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Здоровье
Дополнительные ограничения ввели в Можге с 23 мая
Дополнительные ограничения ввели в Можге с 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
ИА Удмуртия 10:02
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Единоборства
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
RT на русском 11:40
Армия и оружие
США показали уничтожение беспилотника лазером
Лазерная пушка собрана в лаборатории ВМС США, разработка опирается на твердотельный лазер компании Northrop Grumman, передает 3DNews.
Взгляд.ру 09:57
Происшествия
В астраханском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов, они госпитализированы.
ТАСС 08:31
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Общество
После жалобы на нехватку денег Тарзана позвали работать в такси
Супруг Наташи Королевой пожаловался на то, что врачам, «бабушкам и дедушкам» помогают финансово, а артистам – нет Сергей Глушко, более известный как Тарзан, пожаловался на то, что ему в период самоизоляции не хватает денег.
КМВ Новости 10:35
Происшествия
Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
Общество
В Саратовской области обновили карту заражений коронавирусом
Оперативный штаб по коронавирусу обновил карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области.
Регион 64 21 мая в 06:28
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
В Ростовской области не разрешили открыть автосалоны с 25 мая
В пятницу, 22 мая губернатора Ростовской области Василий Голубев внес в постановление №272 изменения, согласно которым с 25 мая смогут открыться магазины, реализующие непродовольственные товары, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
Kursk.com 10:14
Футбол
«Боруссия Д» победила «Вольфсбург», «Байер» обыграл «Боруссию М»
"Вольфсбург" дома проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2. Голами отличились Рафаэл Геррейру (32 минута) и Ашраф Хакими (78 минута).
Bobsoccer 11:25