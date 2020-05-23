Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус

Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
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Мостовой: пугают положительные тесты футболистов, но нам всё равно надо возобновить РПЛ

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У спартаковца выявили коронавирус

Ёлдаш11:43

У Бакаева выявлен коронавирус, Зобнин переболел в самоизоляции. Вернувшиеся тренеры и легионеры «Спартака» ушли на карантин

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Михаил Бутовский: У Бакаева болезнь протекает бессимптомно

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Бакаев и Погребняк заболели коронавирусом, еще 5 случаев в «Оренбурге». COVID-19 в РПЛ: онлайн-таблица

Sport24.ruвчера в 08:30
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Общество

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Общество

У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
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Политика

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Армия и оружие

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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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