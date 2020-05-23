Коронавирус
ИзвестияУ футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
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У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников
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В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
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Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Общество
Невыплату зарплат медикам в «Крокус Экспо» проверит прокуратура
Сообщения СМИ о невыплате зарплаты медикам, временного госпиталя в «Крокус Экспо», проверит прокуратура Московской области, 23 мая сообщает РИА новости.
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Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
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Например, установлено, что пространственная память (когда мы запоминаем некую впервые увиденную обстановку — комнату, улицу, пейзаж) связана с областью мозга под названием гиппокамп.
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В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
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Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
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Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
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