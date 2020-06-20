Коронавирус

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Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
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Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.
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В «Уфе» прокомментировали информацию о заражении игрока команды коронавирусом

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СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

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Состоится ли матч РПЛ «Уфа» — «Тамбов» на фоне слухов о коронавирусе

Спорт-Экспресс13:10
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Интернет

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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
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Названы средства защиты России от атаки США через Северный полюс

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Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
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Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
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