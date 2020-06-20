Коронавирус
ИзвестияУ футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
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с чего всё началось
Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.РИА Новости12:30
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В Белоруссии после предвыборных пикетов задержали около 270 человек
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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
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Коммерсантъ 14:02
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В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
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Федор Добронравов покинул театр Сатиры
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Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
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Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
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Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения
Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
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Появилось видео с места смертельной аварии на Черняховского
Появилось видео с места смертельной аварии на перекрестке Черняховского и Пролетарской.
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Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
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Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
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Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
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На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
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Агент Селюк: игрок «Динамо» Каборе заразился коронавирусом
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Газета.Ru 15:01
Футбол
Семак — о коронавирусе в РПЛ: «Нужно было четко прописать, что такое контактные лица»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал внести ясность в моменты, связанные с обнаружением у футболистов команд РПЛ коронавируса.
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Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
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Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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