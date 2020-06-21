Коронавирус
ИзвестияУ футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
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с чего всё началось
Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.РИА Новости12:30
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Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
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