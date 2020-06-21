Коронавирус

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Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
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с чего всё началось

Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.
РИА Новости12:30

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Еще в двух клубах РПЛ обнаружен вирус, чемпионат на грани отмены

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РИА Новости12:30

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Матч ТВ14:14
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Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
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Скончался автор хита «На заре» Олег Парастаев

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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

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Экономика

Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны

Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто

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