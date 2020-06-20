Коронавирус

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Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
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с чего всё началось

Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.
РИА Новости12:30

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СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

МК-Спорт15:32

В РПЛ еще одна вспышка COVID-19: теперь на карантине «Динамо». Что будет с матчем против «Краснодара»?

Sport24.ru16:30

Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости12:30

Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат

Чемпионат12:51

Игрок «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Завтра матч с «Тамбовом»

Sports.ru12:35

В «Уфе» прокомментировали слухи о заражении одного из игроков COVID-19

Матч ТВ14:14

Состоится ли матч РПЛ «Уфа» — «Тамбов» на фоне слухов о коронавирусе

Спорт-Экспресс13:10
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