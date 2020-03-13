Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ футболиста «Ювентуса» обнаружили коронавирус

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У футболиста «Ювентуса» Пауло Дибалы обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал BBC Sport. Отмечается, что тест Дибалы на коронавирус оказался положительным.
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У футболиста «Ювентуса» обнаружили коронавирус

Lenta.ruвчера в 18:54

Звезда «Ювентуса» болен коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:31
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Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Началось производство обновленного Mitsubishi Outlander для России

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о старте производства Outlander 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 11 марта в 04:36
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Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Xiaomi выпустила еще два гаджета для мониторинга здоровья и дезинфекции

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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс 11 марта в 13:26
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM вчера в 21:07
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В Брянске задержан крупный чиновник

Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 15:04
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Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Газета.Ru 00:35
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Названы главные неудачники нефтяной войны

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Lenta.ru вчера в 22:38
Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
Политика

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко рассказали, что их подзащитный не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР), поскольку покинул территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Европой

Россия существенно ограничивает авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:37
Происшествия

Всех россиян с Diamond Princess выписали из больницы в Приморье

Во Владивостоке выписали двух остававшихся в медучреждении россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка нового коронавируса.
РБК 01:45
Экономика

С вирусом не торгуются

Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает снижение Shopping Index с комплексом факторов: на потребительское поведение повлияли негативный информационный фон из-за распространения коронавирусной инфекции, ухудшение экономической ситуации и общее снижение интереса к гендерным праздникам.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Экономика

«РусАл» отчитался о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза

Прибыль объединенной компании за прошлый год сократилась по сравнению с предыдущим периодом в 1,77 раза, составив $960 миллионов.
Вести.Ru вчера в 21:30
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе

Части третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон», взорвавшейся в феврале, разлетелись в космосе.
Известия 00:41
Общество

В США суд освободил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Судья в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания.
Газета.Ru вчера в 20:31
Здоровье

Госдума предложила внести тест на ВИЧ в минимальный ассортимент аптек

Экспресс-тесты на ВИЧ предлагают внести в минимальный список лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках.
Народные новости 01:24
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru вчера в 03:51
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Здоровье

Итальянские врачи заразились коронавирусом

Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 11:02
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Полина Гагарина и Дима Билан на премьере «Тролли. Мировой тур»

Российскую версию мультика озвучили Дима Билан, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и Михаил Галустян.В прокате с 19 марта.
Peopletalk вчера в 16:11
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Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек

По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
ИжевскИнфо.РУ 10 марта в 05:11
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:40
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