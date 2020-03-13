Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ футболиста «Ювентуса» обнаружили коронавирус

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У футболиста «Ювентуса» Пауло Дибалы обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал BBC Sport. Отмечается, что тест Дибалы на коронавирус оказался положительным.
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Дибала заразился коронавирусом. Это уже второй игрок «Ювентуса» с данным диагнозом

Спорт-Экспресс19:00

У футболиста «Ювентуса» обнаружили коронавирус

Lenta.ru18:54
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