Коронавирус

Нева СпортНева СпортИгрок чемпионата Белоруссии заразился коронавирусом

Как сообщает источник, тренировка команды, которая была запланирована на понедельник, уже отменена. Напомним, после восьми туров «Минск» занимает в турнирной таблице чемпионата Белоруссии 12-е место. У команды 15 мая должна состоятся встреча с «Неманом».
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У игрока «Минска» – подозрение на коронавирус. Вся команда пройдет обследование

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