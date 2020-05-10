Как сообщает источник, тренировка команды, которая была запланирована на понедельник, уже отменена. Напомним, после восьми туров «Минск» занимает в турнирной таблице чемпионата Белоруссии 12-е место. У команды 15 мая должна состоятся встреча с «Неманом».

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