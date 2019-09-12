Происшествия
РИА НовостиУ футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
В Краснодаре задержали подозреваемого в краже наручных часов у известного футболиста Ари (Арикленес да Силва Феррейра), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция вернула нападающему «Краснодара» Ари украденную коллекцию часов на 23 млн
Кубанские новости04:43
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
Политика
В Польше оценили решение суда ЕС по OPAL
Решение Европейского суда юстиции, которое огранило возможности «Газпрома» по использованию газопровода OPAL, выгодно для Польши.
Мойка78 10 сентября в 22:46
Политика
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Армия и оружие
Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США
Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru 07:00
Наука
Темные «полумагниты» могут проходить сквозь нас ежедневно
Согласно группе физиков-теоретиков во главе с Джоном Тернингом (John Terning) из Калифорнийского университета в Дэвисе, США, темная материя может состоять из экзотических «полумагнитов», которые могут быть обнаружены при помощи мощных (и еще не существующих) электронных микроскопов.
AstroNews.ru 05:04
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:31
Политика
ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов
Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.
ТАСС 07:09
Космос
Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну
Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.
РЕН ТВ 06:21
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Финансы
Минфин предлагает «подсвечивать» проекты деньгами ФНБ
Сегодня, 12 сентября 2019 года, заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП могли бы инвестироваться во внутренние проекты, выделяя их важность для инвесторов, но только не подвергая риску макростабильность.
Саминвестор 08:33
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Технологии
В Сколково запустили первую станцию для тестирования российского оборудования 5G
Центр компетенций Национальной технологический инициативы (НТИ) на базе Сколтеха запустил первую базовую станцию 5G в рамках опытной зоны для российских разработчиков оборудования, сообщили в пресс-службе РВК.
Коммерсантъ 08:37
Происшествия
Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами
В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 06:19
Армия и оружие
Колонна турецкой военной техники направилась в Идлиб
Военное дело 07:52
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений в связи со встречей президента этой страны Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".
Экономика сегодня вчера в 17:57
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34