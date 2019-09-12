Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУ футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

В Краснодаре задержали подозреваемого в краже наручных часов у известного футболиста Ари (Арикленес да Силва Феррейра), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.
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У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

РИА Новости08:57

Футболист «Краснодара» Ари рассчитывает, что МВД найдет украденные у него шестеро часов

ТАСС06:01

В Москве задержали мужчину с крадеными часами за 2,6 млн рублей

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Полиция вернула нападающему «Краснодара» Ари украденную коллекцию часов на 23 млн

Кубанские новости04:43

У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей. Видео

Кубань 2404:46

У футболиста «Краснодара» Ари украли наручные часы на 23 млн рублей

Юга.ру05:28

У футболиста сборной России украли часы на 23 млн руб

РБК05:58
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Политика

В Польше оценили решение суда ЕС по OPAL

Решение Европейского суда юстиции, которое огранило возможности «Газпрома» по использованию газопровода OPAL, выгодно для Польши.
Мойка78 10 сентября в 22:46
Политика

В ДНР сообщили о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика

Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы

Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
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Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие

Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища

Взгляд.ру 09:00
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Армия и оружие

Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США

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Вести.Ru 07:00
Происшествия

ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Севастополе

Крым 24 06:01
Политика

Путин прибыл в Дагестан в годовщину нападения боевиков

Москва 24 06:39
Наука

Темные «полумагниты» могут проходить сквозь нас ежедневно

Согласно группе физиков-теоретиков во главе с Джоном Тернингом (John Terning) из Калифорнийского университета в Дэвисе, США, темная материя может состоять из экзотических «полумагнитов», которые могут быть обнаружены при помощи мощных (и еще не существующих) электронных микроскопов.
AstroNews.ru 05:04
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Общество

В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:31
Политика

ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов

Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.
ТАСС 07:09
Космос

Роскосмос рассекретил документы по первым экспедициям на Луну

Роскосмос обнародовал на своем сайте ряд документов советской лунной программы.
РЕН ТВ 06:21
Политика

МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ

Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Финансы

Минфин предлагает «подсвечивать» проекты деньгами ФНБ

Сегодня, 12 сентября 2019 года, заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП могли бы инвестироваться во внутренние проекты, выделяя их важность для инвесторов, но только не подвергая риску макростабильность.
Саминвестор 08:33
Происшествия

В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка

По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Шоу-бизнес

Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак

Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Технологии

В Сколково запустили первую станцию для тестирования российского оборудования 5G

Центр компетенций Национальной технологический инициативы (НТИ) на базе Сколтеха запустил первую базовую станцию 5G в рамках опытной зоны для российских разработчиков оборудования, сообщили в пресс-службе РВК.
Коммерсантъ 08:37
Происшествия

Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами

В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 06:19
Армия и оружие

Колонна турецкой военной техники направилась в Идлиб

Военное дело 07:52
Общество

Кадыров хочет поделиться чеченским опытом предотвращения разводов

News.ru 08:54
Финансы

ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Экономика

ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами

МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений в связи со встречей президента этой страны Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".
Экономика сегодня вчера в 17:57
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

Lenta.ru 03:59
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
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