с чего всё началось

Московский "Спартак" собрался на клубной базе в Тарасовке для подготовки к возобновлению сезона. Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19. Его одноклубник Роман Зобнин инфекцией уже переболел, о чем свидетельствуют его тесты, показавшие наличие в крови антител.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Экономика Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров "При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании. 117

Политика Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 7

Гаджеты На смартфон Redmi Note 7 Pro уже можно установить Android 11 В смартфоне Note 7 Pro, выпускаемом как продукт бренда Redmi, уже можно использовать Android 11 в качестве оболочки.

Музыка Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса. 922

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 287

Спорт Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Здоровье Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 494

Общество Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. 46