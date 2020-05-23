с чего всё началось

Московский "Спартак" собрался на клубной базе в Тарасовке для подготовки к возобновлению сезона. Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19. Его одноклубник Роман Зобнин инфекцией уже переболел, о чем свидетельствуют его тесты, показавшие наличие в крови антител.

Общество В Астраханской области могут вернуть пропускную систему В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе вновь может быть введена пропускная система. 46

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 722

Общество Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением. 53

Происшествия МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки «21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.

Происшествия Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.

Происшествия На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 219

Шоу-бизнес Надежда Бабкина поделилась неблагоприятными прогнозами врачей Знаменитая российская певица Надежда Бабкина рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, которые ей сообщили, когда она находилась в больнице. 20

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,2K

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 106

Армия и оружие Знакомимся с военными новинками на параде Победы в Минске Аналитики подробнее рассказали о новой автомобильной технике минского парада Победы. Одна из самых интересных новинок - мини-РСЗО Флейта.

Политика Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Футбол «Бавария» не намерена продавать Люку Эрнандеса в «Ньюкасл» Ранее стало известно об интересе к французу со стороны «Ньюкасла». Прошлым летом «Бавария» купила игрока у «Атлетико» за 80 миллионов евро.

Общество В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца. 7

Политика Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы. 7

Здоровье Мясников увидел ошибку в подсчетах заразившихся коронавирусом Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на несостыковки в подсчетах инфицированных коронавирусом в России. 6