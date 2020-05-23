Коронавирус
Газета.RuУ футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Московский "Спартак" собрался на клубной базе в Тарасовке для подготовки к возобновлению сезона. Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19. Его одноклубник Роман Зобнин инфекцией уже переболел, о чем свидетельствуют его тесты, показавшие наличие в крови антител.
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с чего всё началось
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом COVID-19, у другого полузащитника Романа Зобнина обнаружены антитела к нему — это означает, что он уже перенес инфекцию, сообщается на сайте клуба.Коммерсантъ11:15
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