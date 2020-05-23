с чего всё началось

Московский "Спартак" собрался на клубной базе в Тарасовке для подготовке к возобновлению сезона. Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19. Его одноклубник Роман Зобнин инфекцией уже переболел, о чем свидетельствуют его тесты, показавшие наличие в крови антител.

Происшествия Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 282

Происшествия Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин. 168

Политика Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. 4,5K

Игры Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер Издания Definitive Edition для второй и третьей частей «Мафии» позиционируются издателем как своего рода «затравка» перед выпуском глобального ремейка Mafia: The City of Lost Heaven 2002-го года, за качество которого реально начинаешь переживать после того, что нам показали в «ремастере» Mafia II. 4

Общество В Ростовской области не разрешили открыть автосалоны с 25 мая В пятницу, 22 мая губернатора Ростовской области Василий Голубев внес в постановление №272 изменения, согласно которым с 25 мая смогут открыться магазины, реализующие непродовольственные товары, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости. 147

Кино Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.

Авто Давай, до свидания: как россияне реагируют на уход автомобилей с рынка 54,3 % респондентов заявили, что сожалеют о такой ситуации, причем 31,2 % из них пояснили, что с уходом иномарок выбор становится меньше, а 23,1 % грустят от того, что место европейских автомобилей занимают китайские, которые заведомо хуже по качеству.

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 742

Политика Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале. 2

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 7

Гаджеты Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года. 1

Общество «Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. 96

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 353

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 704

Армия и оружие 75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое". 12