Общество

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Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и Harvard Business Review. Об этом 17 марта пишут «Ведомости» со ссылкой на Кудрявцева и Воронова.
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с чего всё началось

У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Это «Ведомостям» сообщил Кудрявцев и подтвердил Воронов.
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У «Ведомостей» появятся новые владельцы

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Наша версия14:08

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РБК17:21

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Коммерсантъ15:05

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ТАСС14:43

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Интерфакс14:27

У газеты «Ведомости» меняются владельцы

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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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