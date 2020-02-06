Общество
Газета.RuУ газеты «Ведомости» сменился владелец
Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания. Теперь, по его словам, она перешла к семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
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Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.Телеканал RTVI07:19
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