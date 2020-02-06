Общество

Газета.RuГазета.RuУ газеты «Ведомости» сменился владелец

Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания. Теперь, по его словам, она перешла к семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
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Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
Телеканал RTVI07:19

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У газеты «Ведомости» сменился владелец

Интерфакс08:36

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Forbes07:56

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Lenta.ru08:01

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

ТАСС08:29

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Коммерсантъ07:49

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

РБК07:40

Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Телеканал RTVI07:19
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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