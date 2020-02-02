Общество

РБКРБКУ гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак

Врачи диагностировали у гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой рак груди. Об этом она рассказала в эфире своей передачи.
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Рак. Нужно ли с ним бороться, как научиться говорить с врачом и почему не нужно жалеть людей с онкологическими заболеваниями?

Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась с очень длинных каникул. В эфире не было уже почти полтора месяца программы, и вот мы начинаем новый сезон.
Дождь07:46

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Гендиректору «Дождя» Синдеевой диагностировали рак груди

Московский Комсомолец12:03

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призналась, что у нее рак

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Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак

Газета.Ru12:11

У главреда «Дождя» Синдеевой обнаружили смертельное заболевание

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У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак

РБК12:57

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru11:40

Рак. Нужно ли с ним бороться, как научиться говорить с врачом и почему не нужно жалеть людей с онкологическими заболеваниями?

Дождь07:46
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В США зарегистрировано уже девять случаев заболевания. От нового типа коронавироса скончался 361 человек, число заболевших достигло 17205.
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В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.
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Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
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Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
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В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих

Ранее стало известно, что в Лондоне в результате теракта пострадали два человека: неизвестный мужчина так же напал с ножом на прохожих.
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Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.
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«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
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Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»

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Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
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Наталья Синдеева
Музыкальный продюсер
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
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