Общество
РБКУ гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак
Врачи диагностировали у гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой рак груди. Об этом она рассказала в эфире своей передачи.
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с чего всё началось
Рак. Нужно ли с ним бороться, как научиться говорить с врачом и почему не нужно жалеть людей с онкологическими заболеваниями?
Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась с очень длинных каникул. В эфире не было уже почти полтора месяца программы, и вот мы начинаем новый сезон.Дождь07:46
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Культура
Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Авто
Назвали цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
Здоровье
Во многих московских аптеках закончились медицинские маски
В аптеках Забайкалья, где был выявлен один из случаев заболевания коронавирусом нового типа, раскупили трехгодичный запас масок, передает агентство «Интерфакс».
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Екатеринбурга в Томск, повредил шасси при посадке.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Здоровье
Число жертв коронавируса достигло 361 человека, 17205 — заражены
В США зарегистрировано уже девять случаев заболевания. От нового типа коронавироса скончался 361 человек, число заболевших достигло 17205.
Армия и оружие
«Аль-Каида» заявила о причастности к нападению на базу во Флориде
SITE Intelligence Group, компания, проводящая мониторинг деятельности террористических группировок, заявила о причастности «Аль-Каиды»1 к недавней стрельбе на американской военной базе.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Наука
В Италии ученые изолировали коронавирус
В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Происшествия
В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих
Ранее стало известно, что в Лондоне в результате теракта пострадали два человека: неизвестный мужчина так же напал с ножом на прохожих.
Общество
Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.
Здоровье
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
Происшествия
За лондонским террористом в момент преступления велась слежка
Спецслужбы вели наблюдение за террористом, который в минувшее воскресенье порезал людей на юге Лондона.
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Кино
В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Политика
Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге, сообщает РИА "Новости".
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Авто
Раскрыта дата старта продаж минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж большого минивэна Volkswagen Viloran.
Футбол