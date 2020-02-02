Общество
БИЗНЕС OnlineУ гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди
У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди. Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Синдеева». По ее словам, свой диагноз женщина узнала в декабре.
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с чего всё началось
Рак. Нужно ли с ним бороться, как научиться говорить с врачом и почему не нужно жалеть людей с онкологическими заболеваниями?
Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась с очень длинных каникул. В эфире не было уже почти полтора месяца программы, и вот мы начинаем новый сезон.Дождь07:46
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Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Общество
В Омской области увеличат ежемесячные выплаты для льготников
Отмечается, что льготникам предоставляется выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Биатлон
Халили завоевал серебро в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону
Россиянин Саид Каримулла Халили занял второе место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.
Шоу-бизнес
«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек
По данным телеканала ABC7, общее число заболевших в США достигло 11. Ранее сообщалось о девяти случаях заболевания в США.
Космос
В России предложили отправлять научные аппараты к межзвездным объектам
Межзвездные объекты, которые попадают в Солнечную систему, можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов, но для этого научные приборы нужно защитить, чтобы они выдержали приземление на такие сверхскоростные объекты, сообщил в пятницу ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Все школы Хабаровска Благовещенска подверглись эвакуации в связи с анонимными сообщениями о "минированиях".
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Общество
За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Футбол
Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 138 к западу от Барнаула (Алтайский край) в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Кино
Трейлеры Супербоула 2020: «Чёрная вдова», «Мулан», «Джеймс Бонд» и многое другое
Ещё был показан свежий ролик «Чёрной вдовы» — картина Marvel появится в кино 30 апреля.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.