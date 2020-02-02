Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineУ гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак груди

У гендиректора медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город», Натальи Синдеевой диагностировали рак груди. Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Синдеева». По ее словам, свой диагноз женщина узнала в декабре.
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Рак. Нужно ли с ним бороться, как научиться говорить с врачом и почему не нужно жалеть людей с онкологическими заболеваниями?

Синдеева: Программа «Синдеева» вернулась с очень длинных каникул. В эфире не было уже почти полтора месяца программы, и вот мы начинаем новый сезон.
Дождь07:46

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У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак

РБК12:57

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У главреда «Дождя» Синдеевой обнаружили смертельное заболевание

URA.Ru12:10

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Lenta.ru11:40

Рак. Нужно ли с ним бороться, как научиться говорить с врачом и почему не нужно жалеть людей с онкологическими заболеваниями?

Дождь07:46
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Наталья Синдеева
Музыкальный продюсер
Основатель, основной владелец и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», в который входят телеканал «Дождь», интернет-издание Republic.ru и журнал «Большой город». Прежде - сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», учредитель антипремии «Серебряная калоша». Трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почётный академик Российской академии радио.
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