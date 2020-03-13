Коронавирус
Евро-футбол.руУ гендиректора «Леганеса» обнаружен коронавирус
Гендиректор «Леганеса» Мартин Ортега сдал положительный анализ на коронавирус, информирует пресс-служба клуба. Люди, которые находились в прямом контакте с функционером, были немедленно отправлены на карантин.
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Общество
В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
Происшествия
Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге
В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Происшествия
На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь
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Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
Коронавирус: в Калининграде заполнены все боксы инфекционной больницы
Губернатор назвал условия полного перекрытия региона и сообщил, что круг наблюдаемых, в связи с коронавирусом, в Калининградской области расширяется.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
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Кудрин допустил в России рост бедности
Темпы роста ВВП могут опуститься почти до нуля, если нефтяные цены останутся на уровне $35 за баррель, оценил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
Происшествия
Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца
Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Футбол
В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек
Футбол
«Зенит» проведёт два матча без зрителей из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели запрет на проведение массовых мероприятий с численностью больше тысячи человек с 16 марта по 30 апреля.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
В результате сильного ветра в Москве погиб один человек
Самая тяжелая ситуация наблюдалась на северо-востоке и юго-востоке Москвы, где порывы ветра достигали двадцати четырёх метров в секунду.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Школьницу с подозрением на коронавирус госпитализировали в Уфе
Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду без принца Гарри
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась в Канаду без мужа.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Энергетика
Леонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ
Саудовская Аравия в большей степени зависит от цен на нефть, чем Россия, заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Китайская компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro, а также усовершенствованную версию устройства Note 9 Pro Max.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN
Как передает Роскомнадзор, была запущена автоматизированная система мониторинга прокси, VPN и поисковиков.