Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руУ гендиректора «Леганеса» обнаружен коронавирус

Гендиректор «Леганеса» Мартин Ортега сдал положительный анализ на коронавирус, информирует пресс-служба клуба. Люди, которые находились в прямом контакте с функционером, были немедленно отправлены на карантин.
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Гендиректор «Леганеса» заболел коронавирусом

Спорт-Экспресс05:30

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У гендиректора «Леганеса» обнаружили коронавирус, футболисты ждут результатов теста

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У гендиректора «Леганеса» обнаружен коронавирус

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