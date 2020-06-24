Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУ гендиректора тульского «Арсенала» выявлен коронавирус

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
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Гендиректор «Арсенала» Балашов подтвердил, что не болен коронавирусом

Sport24.ru14:38

Гендиректор тульского «Арсенала» подтвердил, что у него нет коронавируса

Sports.ru14:29

Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

Metaratingsвчера в 12:20

Повторный тест на коронавирус гендиректора «Арсенала» оказался отрицательным

Тульская пресса05:33

Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:36

В тульском «Арсенале» зафиксирована вспышка коронавируса

Sport.ruвчера в 14:13

Гендиректор тульского «Арсенала» Балашов: коронавируса у меня нет

Чемпионат14:22
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Интернет

Google введет автоматическое удаление истории местоположений

Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда 15:02
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Общество

Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
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Экономика

МВФ прогнозирует падение российского ВВП

Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
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Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
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Финансы

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии

RT на русском 14:11
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 13:30
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия 15:48
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Наука

Разработано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота

Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
Evo-rus.com 06:39
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
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Общество

Палата адвокатов указала на самопиар защитников в деле Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защитники в деле Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия вчера в 09:07
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Политика

В США допустили возможность продления СНВ-3

Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 14:02
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Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

RT на русском 10:53
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Культура

Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
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Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-главы открытого правительства Абызова

Мосгорсуд продлил арест министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его подельников, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения.
ТАСС 14:57
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Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Вести.Ru 12:05
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Футбол

«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти

Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
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Армия и оружие

Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим

НТВ вчера в 16:29
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Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело вчера в 04:12
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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