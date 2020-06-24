Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУ гендиректора тульского «Арсенала» выявлен коронавирус

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
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Гендиректор «Арсенала» Балашов подтвердил, что не болен коронавирусом

Sport24.ru14:38

Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:36

Гендиректор тульского «Арсенала» Балашов: коронавируса у меня нет

Чемпионат14:22

Повторный тест на коронавирус гендиректора «Арсенала» оказался отрицательным

Тульская пресса05:33

Гендиректор тульского «Арсенала» подтвердил, что у него нет коронавируса

Sports.ru14:29

В тульском «Арсенале» зафиксирована вспышка коронавируса

Sport.ruвчера в 14:13

Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

Metaratingsвчера в 12:20
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
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В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
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Футбол

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал главным героем матча с «Шеффилд Юнайтед» в рамках Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 14:42
Общество

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 15:59
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Культура

Джордж Мартин хочет закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Джордж Мартин хочет закончить работу над ожидаемой фанатами книгой «Ветра зимы», относящейся к серии «Песня льда и пламени», в следующем году.
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
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Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

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Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру 13:30
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Культура

На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы

Концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на Мамаевом кургане в Волгограде.
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Космос

Эксперты раскрыли заговор «холодной войны» с целью создания ядерной бомбы на Луне

Актуальные Новости 22 июня в 12:13
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Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович

Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
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У Солнца обнаружены новые частицы

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Политика

Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
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Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

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Общество

Адвокат опроверг информацию о продаже недвижимости Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, опроверг информацию о предстоящей продаже дома российского артиста в Юрмале.
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Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия 15:48
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Политика

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
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