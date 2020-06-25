Коронавирус
Soccer.ruУ гендиректора тульского «Арсенала» выявлен коронавирус
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
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Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
Bookmaker-ratings.ru23 июня в 16:36
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Общество
Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме
Lenta.ru вчера в 22:23
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Политика
Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату.
Вести.Ru вчера в 14:52
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes
Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
Шоу-бизнес
Развод Асмус и Харламова оказался розыгрышем
Сообщения о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказались розыгрышем.
Слово и Дело вчера в 10:38
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 23 июня в 11:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Авто
Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
Главное техническое новшество Jaguar I-Pace 2021 модельного года — трёхфазное бортовое зарядное устройство мощностью 11 киловатт, которое пришло на смену семикиловаттному однофазному.
Motor 23 июня в 05:39
Общество
Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе
Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
REGNUM 01:46
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Рано утром мужчина открыл стрельбу в Северном
Обновлено: Задержан стрелок из Северного В красноярском микрорайоне Северный утром 25 июня мужчина открыл стрельбу из пистолета.
Newslab.ru 00:34
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Происшествия
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту
Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес
Краснова призналась в своих страхах в начале романа с внуком Пугачевой
В одном из своих редких интервью 23-летняя девушка призналась, что не ожидала получить предложение руки и сердца от звездного внука знаменитой Пугачевой.
Слово и Дело вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
Здоровье
В Челябинской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
Челябинск, 24 июня 2020, 09:47 — REGNUM В Челябинской области за 23 июня скончались ещё четыре человека с диагнозом COVID-19.
REGNUM вчера в 02:47
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
«Урал» стал четвертым полуфиналистом Кубка России
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07