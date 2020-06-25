Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУ гендиректора тульского «Арсенала» выявлен коронавирус

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
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У гендиректора тульского «Арсенала» коронавирус не подтвердился

Бомбардир.ру01:20

Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом

Metaratings23 июня в 12:20

Гендиректор «Арсенала» Балашов подтвердил, что не болен коронавирусом

Sport24.ruвчера в 14:38

Гендиректор тульского «Арсенала» подтвердил, что у него нет коронавируса

Sports.ruвчера в 14:29

Гендиректор тульского «Арсенала» Балашов: коронавируса у меня нет

Чемпионатвчера в 14:22

Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат

Bookmaker-ratings.ru23 июня в 16:36

Гендиректор «Арсенала» избежал заражения коронавирусом

Газета.Ruвчера в 20:39
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
3
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Lenta.ru вчера в 22:23
29
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
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Политика

Путин еще раз пригласил Лукашенко в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на церемонию открытия мемориала Советскому солдату.
Вести.Ru вчера в 14:52
7
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,7K
Общество

СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes

Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
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Шоу-бизнес

Развод Асмус и Харламова оказался розыгрышем

Сообщения о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказались розыгрышем.
Слово и Дело вчера в 10:38
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 23 июня в 11:46
73
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
147
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Авто

Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее

Главное техническое новшество Jaguar I-Pace 2021 модельного года — трёхфазное бортовое зарядное устройство мощностью 11 киловатт, которое пришло на смену семикиловаттному однофазному.
Motor 23 июня в 05:39
Общество

Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе

Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
REGNUM 01:46
22
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
3,1K
Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
339
Происшествия

Рано утром мужчина открыл стрельбу в Северном

Обновлено: Задержан стрелок из Северного В красноярском микрорайоне Северный утром 25 июня мужчина открыл стрельбу из пистолета.
Newslab.ru 00:34
2
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
541
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
554
Происшествия

В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на самодельном плоту

Самодельный плот с тремя мальчиками перевернулся в заполненном водой карьере у поселка Херпучи Хабаровского края, один ребенок спасся, двое утонули, сообщает ГУМЧС России по региону в четверг.
РИА Новости 00:00
1
Шоу-бизнес

Краснова призналась в своих страхах в начале романа с внуком Пугачевой

В одном из своих редких интервью 23-летняя девушка призналась, что не ожидала получить предложение руки и сердца от звездного внука знаменитой Пугачевой.
Слово и Дело вчера в 13:39
1
Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
23
Здоровье

В Челябинской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

Челябинск, 24 июня 2020, 09:47 — REGNUM В Челябинской области за 23 июня скончались ещё четыре человека с диагнозом COVID-19.
REGNUM вчера в 02:47
2
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3K
Футбол

«Урал» стал четвертым полуфиналистом Кубка России

«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 вчера в 13:33
40
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
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