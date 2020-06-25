Коронавирус
Soccer.ruУ гендиректора тульского «Арсенала» выявлен коронавирус
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
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У гендиректора тульского «Арсенала» повторный тест на Covid-19 дал отрицательный результат
Тульская служба новостей03:43
Повторный тест гендиректора «Арсенала» на Covid дал отрицательный результат
Bookmaker-ratings.ru23 июня в 16:36
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Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Политика
Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято
Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Гаджеты
Эксперимент подтвердил, что процессоры Renoir работают с памятью явно лучше, чем Ryzen 3000
На фоне возможностей процессоров Ryzen 3000 семейства Matisse это выглядит серьёзным прорывом, поскольку те редко позволяли преодолеть рубеж в 1866 МГц в синхронном режиме.
3DNews 06:36
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Политика
Песков пояснил, почему Путин инициировал поправки вопреки своим заявлениям
Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию, несмотря на то, что ранее сам говорил о нецелесообразности изменений в Основном законе.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
В Москве перед парадом Победы солдат-срочник устроил провокацию - он разбил окна в машине сотрудников ФСО.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Политика
Песков проголосовал по поправкам к Конституции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже проголосовал по поправкам к Конституции - через интернет.
Российская газета 06:37
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Общество
На параде Победы в Севастополе Т-34 чуть не въехал в зрителей
24 июня в Севастополе на параде Победы возглавлявший механизированную колонну отреставрированный танк Т-34 чуть не въехал зрителей.
МонаВиста вчера в 08:39
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Компания Google будет автоматически удалять истории местоположений и поиска в части своих сервисов по истечении определённого срока давности, теперь такая функция работает по умолчанию.
Rambler News Service 04:08
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
Общество
Зоопарки и дельфинарии откроют на Кубани с 27 июня
Интерфакс - Россия 06:40
Происшествия
Подросток погиб под дорожным катком в Тулуне в первый рабочий день
В Иркутской области 16-летний подросток погиб под дорожным катком во время укладки асфальта.
РЕН ТВ 04:04
Общество
Жена уральского хирурга рассказала о смерти мужа от коронавируса
Уральский меридиан 05:13
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Общество
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции
Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31