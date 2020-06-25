Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Футбол 16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».

Политика Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков. 2

Политика Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси. 118

Гаджеты Эксперимент подтвердил, что процессоры Renoir работают с памятью явно лучше, чем Ryzen 3000 На фоне возможностей процессоров Ryzen 3000 семейства Matisse это выглядит серьёзным прорывом, поскольку те редко позволяли преодолеть рубеж в 1866 МГц в синхронном режиме.

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 823

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 12

Политика Песков пояснил, почему Путин инициировал поправки вопреки своим заявлениям Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию, несмотря на то, что ранее сам говорил о нецелесообразности изменений в Основном законе. 2

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 387

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,1K

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 18

Общество В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду «Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны. 538

Интернет Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей Компания Google будет автоматически удалять истории местоположений и поиска в части своих сервисов по истечении определённого срока давности, теперь такая функция работает по умолчанию. 6

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. 8

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,2K